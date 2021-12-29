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Кадыров поделился подробностями о взаимоотношениях с Путиным

По словам главы Чеченской Республики, он может позвонить президенту при необходимости и тот ответит и поддержит.

29 декабря, 14:40
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имеет связи с высшим руководством страны, однако не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в "Инстаграме".

"У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть", — сказал Кадыров, предположив, что его "терпят, прощают и поддерживают" благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова и Владимира Путина.

При этом, когда возникает необходимость, он может позвонить президенту, который отвечает, поддерживает и принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам.

Кадыров ещё не думал об участии в следующих выборах главы Чечни

Кадыров ещё не думал об участии в следующих выборах главы Чечни

Ранее Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России, если президент Владимир Зеленский продолжит антироссийский курс. Глава Чечни отметил, что Запад заинтересован в открытии в Незалежной своих военных баз, чтобы с их помощью диктовать РФ условия. Позднее он уточнил, что эти слова являются его личным мнением.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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