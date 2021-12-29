Кадыров поделился подробностями о взаимоотношениях с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имеет связи с высшим руководством страны, однако не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в "Инстаграме".

"У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть", — сказал Кадыров, предположив, что его "терпят, прощают и поддерживают" благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова и Владимира Путина.