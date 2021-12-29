Кадыров поделился подробностями о взаимоотношениях с Путиным
По словам главы Чеченской Республики, он может позвонить президенту при необходимости и тот ответит и поддержит.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имеет связи с высшим руководством страны, однако не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в "Инстаграме".
"У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть", — сказал Кадыров, предположив, что его "терпят, прощают и поддерживают" благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова и Владимира Путина.
При этом, когда возникает необходимость, он может позвонить президенту, который отвечает, поддерживает и принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам.
Ранее Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России, если президент Владимир Зеленский продолжит антироссийский курс. Глава Чечни отметил, что Запад заинтересован в открытии в Незалежной своих военных баз, чтобы с их помощью диктовать РФ условия. Позднее он уточнил, что эти слова являются его личным мнением.
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