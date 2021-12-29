Президент Казахстана Токаев подписал поправки о полной отмене смертной казни
Отметим, что с 2003 года в стране введён мораторий на смертную казнь, при этом суды могли выносить такой приговор.
Касым-Жомарт Токаев © Facebook / AkordaPress
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, которые полностью отменяют смертную казнь в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Так, закон вносит поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В связи с этим в УК статья "Смертная казнь" исключается полностью, а в законе о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях и УПК исключается понятие "исполнение наказания в виде смертной казни".
Отметим, что ещё 2 января 2021 года Токаев подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, который направлен на отмену смертной казни. Однако тогда оставалась оговорка, которая позволяла применять высшую меру наказания в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера. Теперь же её исключают.
Напомним, что с 2003 года в Казахстане действует мораторий на смертную казнь. Соответствующий указ тогда подписал первый президент Нурсултан Назарбаев. Документ приостановил исполнение всех соответствующих приговоров, но не запрещал судам их выносить.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не исключил возрождение в России смертной казни. Мораторий на такую меру наказания в РФ действует с середины девяностых годов, он бессрочный.
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