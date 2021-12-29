Президент Казахстана Токаев подписал поправки о полной отмене смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, которые полностью отменяют смертную казнь в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Так, закон вносит поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В связи с этим в УК статья "Смертная казнь" исключается полностью, а в законе о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях и УПК исключается понятие "исполнение наказания в виде смертной казни".

Отметим, что ещё 2 января 2021 года Токаев подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, который направлен на отмену смертной казни. Однако тогда оставалась оговорка, которая позволяла применять высшую меру наказания в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера. Теперь же её исключают.

Напомним, что с 2003 года в Казахстане действует мораторий на смертную казнь. Соответствующий указ тогда подписал первый президент Нурсултан Назарбаев. Документ приостановил исполнение всех соответствующих приговоров, но не запрещал судам их выносить.