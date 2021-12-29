Блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО до 8 января

Юрий Хованский в суде. Видео © SHOT

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга заменил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он выйдет из СИЗО уже сегодня. Однако уже 8 января его дело рассмотрят снова.

Теперь блогеру запретят выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом (за исключением чрезвычайных ситуаций и общения со следствием), общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.