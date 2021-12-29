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Блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО до 8 января

Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.

29 декабря, 14:48

Юрий Хованский в суде. Видео © SHOT

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга заменил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он выйдет из СИЗО уже сегодня. Однако уже 8 января его дело рассмотрят снова.

Теперь блогеру запретят выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом (за исключением чрезвычайных ситуаций и общения со следствием), общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.

Ранее следователь заявил, что у него нет оснований полагать, что блогер сможет "уничтожить доказательства", так как "УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации".

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Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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