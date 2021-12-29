Блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО до 8 января
Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.
Юрий Хованский в суде. Видео © SHOT
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга заменил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он выйдет из СИЗО уже сегодня. Однако уже 8 января его дело рассмотрят снова.
Теперь блогеру запретят выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом (за исключением чрезвычайных ситуаций и общения со следствием), общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.
Ранее следователь заявил, что у него нет оснований полагать, что блогер сможет "уничтожить доказательства", так как "УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации".
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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