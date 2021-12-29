Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не явилась на экзамен

Девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, являющаяся студенткой психфака МГУ, не пришла на экзамен, который должен был начаться сегодня, 29 декабря, в 10:00. Об этом сообщает МК.

Отмечается, что девочку и её отца ждали не только сотрудники вуза, но и студенты и поклонники Алисы. Однако она так и не появилась. При этом у сокурсников вундеркинда сегодня экзамена нет, поскольку ребёнок сдаёт сессию по индивидуальному графику.

Остаётся неизвестным, появится ли Алиса в стенах университета до Нового года, её учебное расписание — тайна.