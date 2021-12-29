Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не явилась на экзамен
Остаётся неизвестным, появится ли девочка в стенах факультета психологии до Нового года. Ребёнок сдаёт сессию по индивидуальному плану, у её сокурсников сегодня не было аттестации.
Алиса Теплякова © Фото предоставлено Лайфу
Девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, являющаяся студенткой психфака МГУ, не пришла на экзамен, который должен был начаться сегодня, 29 декабря, в 10:00. Об этом сообщает МК.
Отмечается, что девочку и её отца ждали не только сотрудники вуза, но и студенты и поклонники Алисы. Однако она так и не появилась. При этом у сокурсников вундеркинда сегодня экзамена нет, поскольку ребёнок сдаёт сессию по индивидуальному графику.
Остаётся неизвестным, появится ли Алиса в стенах университета до Нового года, её учебное расписание — тайна.
Ранее Лайф рассказывал, что отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой МГУ прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери заниженной, а отношение педагогов предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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