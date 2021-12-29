Путин сообщил о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2"
По словам главы государства, с учётом непростой ситуации, сложившейся у зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт голубого топлива.
Фото © Kremlin.ru
Заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершится сегодня, 29 декабря. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что первая нитка газопровода была заполнена техническим топливом в октябре текущего года.
"Сегодня, насколько я понимаю — и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя "Газпрома", доложить об этом, завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2", — сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Президент также уточнил, что с учётом непростой ситуации, сложившейся у зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт газа.
Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Комментариев: 0