Путин сообщил о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2"

Заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершится сегодня, 29 декабря. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что первая нитка газопровода была заполнена техническим топливом в октябре текущего года.

"Сегодня, насколько я понимаю — и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя "Газпрома", доложить об этом, завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2", — сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Президент также уточнил, что с учётом непростой ситуации, сложившейся у зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт газа.