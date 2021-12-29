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Путин сообщил о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2"

По словам главы государства, с учётом непростой ситуации, сложившейся у зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт голубого топлива.

29 декабря, 15:06
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67271/photos/67108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершится сегодня, 29 декабря. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что первая нитка газопровода была заполнена техническим топливом в октябре текущего года.

"Сегодня, насколько я понимаю — и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя "Газпрома", доложить об этом, завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2", — сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Президент также уточнил, что с учётом непростой ситуации, сложившейся у зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт газа.

Немецкий регулятор не менял сроки сертификации "Северного потока – 2"

Немецкий регулятор не менял сроки сертификации "Северного потока – 2"

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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