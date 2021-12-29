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Хоккейная команда Путина и Лукашенко победила с разгромным счётом 18:7

В матче глава РФ забил семь шайб, белорусский лидер — две, а его сын Николай — четыре.

29 декабря, 17:36
<p>Участники матча © LIFE / Александр Юнашев</p>

Участники матча © LIFE / Александр Юнашев

Команда президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко с разгромным счётом обыграла противника во время товарищеского хоккейного матча в Санкт-Петербурге. Главы государств играли за одну команду (белых) и разгромили красных со счётом 18:7.

Российский лидер играл под номером 11, а на форме Лукашенко значился номер 1. По итогу матча Путин забил семь шайб, белорусский лидер — две, а его младший наследник — четыре. После завершения игры Лукашенко угостил всех шоколадками. Напомним, матч прошёл в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Шпиц Умка на трибунах болеет за команду Лукашенко и Путина в хоккейном матче в Петербурге

Шпиц Умка на трибунах болеет за команду Лукашенко и Путина в хоккейном матче в Петербурге

Как уже писал Лайф, в феврале этого года лидеры в перерыве между переговорами также выходили поиграть в хоккей. Это произошло в Сочи, и оба президента были в одной команде. Тогда компанию им также составил и сын Александра Лукашенко Николай.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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