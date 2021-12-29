Хоккейная команда Путина и Лукашенко победила с разгромным счётом 18:7

Команда президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко с разгромным счётом обыграла противника во время товарищеского хоккейного матча в Санкт-Петербурге. Главы государств играли за одну команду (белых) и разгромили красных со счётом 18:7.

Российский лидер играл под номером 11, а на форме Лукашенко значился номер 1. По итогу матча Путин забил семь шайб, белорусский лидер — две, а его младший наследник — четыре. После завершения игры Лукашенко угостил всех шоколадками. Напомним, матч прошёл в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.