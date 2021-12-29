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Опубликовано 29 декабря 2021, 20:24

Депутат Лантратова попросила Кравцова продлить каникулы для школьников до середины января

Она также предложила рассмотреть варианты компенсации пропущенных занятий в будущем на усмотрение Минпросвещения РФ.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить новогодние каникулы до 16 января ввиду распространения нового штамма ковида "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно", — приводит текст документа РИА "Новости".

Вместе с тем Лантратова предложила рассмотреть варианты компенсации пропущенных занятий в будущем на усмотрение Минпросвещения РФ, чтобы выполнить нормы учебного плана.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения ситуации с ковидом в России после новогодних праздников. Специалисты Роспотребнадзора в эти дни переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Евгения Колесникова
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