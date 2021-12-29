Депутат Лантратова попросила Кравцова продлить каникулы для школьников до середины января

Она также предложила рассмотреть варианты компенсации пропущенных занятий в будущем на усмотрение Минпросвещения РФ.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить новогодние каникулы до 16 января ввиду распространения нового штамма ковида "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно", — приводит текст документа РИА "Новости".

Вместе с тем Лантратова предложила рассмотреть варианты компенсации пропущенных занятий в будущем на усмотрение Минпросвещения РФ, чтобы выполнить нормы учебного плана.