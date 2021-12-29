Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты с Россией
Также стороны проговорили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Незалежной.
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото © Сайт президента Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на границе с Россией и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", — сказано в записи ведомства.
Сам Блинкен в "Твиттере" заметил, что Вашингтон продолжит тесные консультации с Киевом и союзниками по НАТО в своих "дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации. В этом документе РФ рассматривается как одна из угроз для самой Незалежной и ряда других государств.
Комментариев: 0