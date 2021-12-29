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Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты с Россией

Также стороны проговорили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Незалежной.

29 декабря, 17:14
<p>Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/ssha-posilyuyut-pidtrimku-ukrayini-v-borotbi-za-vidnovlennya-68289" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Украины</p>

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото © Сайт президента Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на границе с Россией и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", — сказано в записи ведомства.

Сам Блинкен в "Твиттере" заметил, что Вашингтон продолжит тесные консультации с Киевом и союзниками по НАТО в своих "дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии".

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации. В этом документе РФ рассматривается как одна из угроз для самой Незалежной и ряда других государств.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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