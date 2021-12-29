Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на границе с Россией и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", — сказано в записи ведомства.

Сам Блинкен в "Твиттере" заметил, что Вашингтон продолжит тесные консультации с Киевом и союзниками по НАТО в своих "дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии".