Энергетической безопасности Украины угрожает вовсе не Россия, а паралич органов власти Незалежной. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана", — написала дипломат в телеграм-канале.

По её словам, уничтожение западными кураторами национальных интересов Незалежной во имя собственных целей является первопричиной всех бед Киева. В то же время Захарова подчеркнула, что Россия — надёжный поставщик на рынке Европы и мира. Поэтому проблем в энергетическом секторе с нашей стороны явно нет, добавила она.