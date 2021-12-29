Захарова раскрыла главную угрозу энергетической безопасности Украины
В то же время дипломат подчеркнула, что Россия является надёжным поставщиком. Поэтому проблем в данной отрасли с нашей стороны явно нет, добавила она.
Мария Захарова © Wikipedia
Энергетической безопасности Украины угрожает вовсе не Россия, а паралич органов власти Незалежной. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана", — написала дипломат в телеграм-канале.
По её словам, уничтожение западными кураторами национальных интересов Незалежной во имя собственных целей является первопричиной всех бед Киева. В то же время Захарова подчеркнула, что Россия — надёжный поставщик на рынке Европы и мира. Поэтому проблем в энергетическом секторе с нашей стороны явно нет, добавила она.
Ранее Лайф писал, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу. Он отметил, что топливо на Украину можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции.
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