Отчим замёрзшего насмерть в Подмосковье мальчика пока не смог определиться, кто виновен в трагедии © Telegram / SHOT

Отчим замёрзшего насмерть в Дубне 11-летнего мальчика считает, что в случившемся есть виновные, но не знает, кто именно — либо водитель маршрутки, либо полицейские, которые "плохо искали". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Пусть мне менты землю носом роют, но я с них живых не слезу, пока не найдут мне того, кто это сделал", — сказал Максим.

Мужчина отметил, что в целом пасынок жил в отличных условиях и никогда ни на что не жаловался. По его словам, ребёнок постоянно помогал родителям по хозяйству. Что касается родного отца мальчика, он по непонятной причине проживает в одной квартире с семьёй. Однако, как утверждает 31-летний Максим, папа совсем не занимался воспитанием сына. К тому же у него есть дама сердца.