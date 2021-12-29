"Я с них живых не слезу": Отчим пообещал найти виновных в гибели замёрзшего в Подмосковье мальчика
По словам 31-летнего Максима, все в семье в шоке от трагедии. Собеседник считает, что пасынок жил в отличных условиях, с его слов, ребёнок никогда ни на что не жаловался.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Отчим замёрзшего насмерть в Подмосковье мальчика пока не смог определиться, кто виновен в трагедии © Telegram / SHOT
Отчим замёрзшего насмерть в Дубне 11-летнего мальчика считает, что в случившемся есть виновные, но не знает, кто именно — либо водитель маршрутки, либо полицейские, которые "плохо искали". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Пусть мне менты землю носом роют, но я с них живых не слезу, пока не найдут мне того, кто это сделал", — сказал Максим.
Мужчина отметил, что в целом пасынок жил в отличных условиях и никогда ни на что не жаловался. По его словам, ребёнок постоянно помогал родителям по хозяйству. Что касается родного отца мальчика, он по непонятной причине проживает в одной квартире с семьёй. Однако, как утверждает 31-летний Максим, папа совсем не занимался воспитанием сына. К тому же у него есть дама сердца.
"Да мы с ним (с родным отцом погибшего ребёнка. — Прим. Лайфа) в кентах. Баба в штанах. <...> Все на нервах! Мне самое главное — сына сейчас похоронить, а уже потом действовать буду сам", — добавил мужчина.
Напомним, тело 11-летнего мальчика обнаружили накануне, 28 декабря, на объездной дороге в канаве. Вероятно, он сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу. Известно, что ребёнок вышел из дома 27 декабря утром и должен был отправиться в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. По предварительной версии, школьник побоялся пропустить урок, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.
Комментариев: 0