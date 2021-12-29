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Мантуров: Коммерческие поставки МС-21 планируются в третьем квартале 2022-го

Как указал глава Минпромторга, к тому времени, как ожидается, будет получено дополнение к сертификату типа.

29 декабря, 16:29

МС-21 © "Ростех"

В третьем квартале 2022 года планируется начать поставлять самолёт МС-21 первым коммерческим эксплуатантам. Об этом журналистам заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Конец второго – начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять [самолёты МС-21] первым коммерческим эксплуатантам, в частности авиакомпании "Россия", уже с российским крылом", — сообщил министр.

Самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа

Самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа

Напомним, самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021 в июле. Испытания лайнера прошли в подмосковном Жуковском. 25 декабря самолёт с отечественным композитным крылом выполнил свой первый полёт. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких машин в год.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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