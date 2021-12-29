Мантуров: Коммерческие поставки МС-21 планируются в третьем квартале 2022-го

В третьем квартале 2022 года планируется начать поставлять самолёт МС-21 первым коммерческим эксплуатантам. Об этом журналистам заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Конец второго – начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять [самолёты МС-21] первым коммерческим эксплуатантам, в частности авиакомпании "Россия", уже с российским крылом", — сообщил министр.