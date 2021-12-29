НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром" в десятый раз подряд не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа

Следующая возможность бронирования прокачки у российского холдинга будет в ночь на четверг, 30 декабря.

29 декабря, 16:15
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/october/article541366/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Компания "Газпром" десятый день подряд не забронировала мощности трубопровода Ямал – Европа. Об этом свидетельствуют данные оператора Gascade.

Всё это происходит из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Невостребованными вновь остались мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки. Следующая возможность бронирования прокачки у холдинга будет в ночь на четверг.

"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ

"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ

Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. А с 20 декабря компания и вовсе не бронирует мощности. Поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1