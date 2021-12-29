"Газпром" в десятый раз подряд не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа

Компания "Газпром" десятый день подряд не забронировала мощности трубопровода Ямал – Европа. Об этом свидетельствуют данные оператора Gascade.

Всё это происходит из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Невостребованными вновь остались мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки. Следующая возможность бронирования прокачки у холдинга будет в ночь на четверг.

Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. А с 20 декабря компания и вовсе не бронирует мощности. Поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.