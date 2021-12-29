Шпиц Умка на трибунах болеет за команду Лукашенко и Путина в хоккейном матче в Петербурге
Российский лидер традиционно вышел в форме под номером 11, а его белорусский коллега — под номером 01. Главы государств играют в одной команде.
© LIFE
Шпиц Умка на трибунах ледового дворца "Юбилейный" © LIFE
В питерском ледовом дворце "Юбилейный", где после официального мероприятия президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят дружеский хоккейный матч, замечен шпиц Умка — питомец белорусского лидера. Воспитанный пёс сидит на трибуне и с интересом наблюдает за происходящим на льду.
Путин традиционно вышел в форме под номером 11, а Лукашенко — под номером 01. Главы государств играют в одной команде. Также среди игроков сын белорусского лидера Николай, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Катасонов, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Алексей Гусаров, Алексей Жамнов, Валерий Каменский и другие прославленные спортсмены.
Напомним, шпиц Умка стал мемом после того, как побегал по столу во время интервью, которое вела российская журналистка Наиля Аскер-заде. После эффектного появления в эфире за приключениями питомца Лукашенко с интересом следят и в Белоруссии, и в России. Лайф писал, как трогательно пёсик переживал за хозяина во время крещенских купаний. А летом в СМИ появилась информация о том, что Умка якобы погиб во время учений "Запад-2021" в результате конфликта со служебной овчаркой. К счастью, в сентябре Лукашенко взял шпица с собой на саммит ОДКБ, опровергнув слухи о его гибели.
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