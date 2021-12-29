Шпиц Умка на трибунах болеет за команду Лукашенко и Путина в хоккейном матче в Петербурге

В питерском ледовом дворце "Юбилейный", где после официального мероприятия президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят дружеский хоккейный матч, замечен шпиц Умка — питомец белорусского лидера. Воспитанный пёс сидит на трибуне и с интересом наблюдает за происходящим на льду.