Блогер Варламов назвал бессмысленным содержание Хованского в СИЗО до суда
Наш собеседник рад, что его коллега сможет встретить Новый год дома. Он также уточнил, что под стражей должны содержаться те люди, которые представляют опасность для общества.
Илья Варламов. Фото © Instagram / varlamov
Блогер Юрий Хованский не представляет для общества опасности, поэтому содержать его под стражей не имеет никакого смысла. Такое мнение высказал блогер Илья Варламов, комментируя решение суда об изменении меры пресечения на запрет определённых действий.
"Содержать в следственном изоляторе до решения суда имеет смысл тех, кто представляет реальную опасность для общества и кто способен повлиять на следственные действия. Хованский в этом случае никакой опасности не представляет, повлиять он тоже ни на что не может. Поэтому мучить человека и наказывать его до решения суда не имеет никакого смысла", — сказал Варламов Лайфу.
Он также заметил, что очень рад освобождению Хованского, который будет встречать Новый год дома. Само же дело против блогера собеседник назвал весьма спорным и сомнительным.
Ранее рэпер Жиган заявил Лайфу, что доволен решением суда отпустить Хованского домой на Новый год. Музыкант надеется, что после этой истории блогер поймёт, какие композиции писать не стоит.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Также сообщалось, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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