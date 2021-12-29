Блогер Варламов назвал бессмысленным содержание Хованского в СИЗО до суда

Блогер Юрий Хованский не представляет для общества опасности, поэтому содержать его под стражей не имеет никакого смысла. Такое мнение высказал блогер Илья Варламов, комментируя решение суда об изменении меры пресечения на запрет определённых действий .

"Содержать в следственном изоляторе до решения суда имеет смысл тех, кто представляет реальную опасность для общества и кто способен повлиять на следственные действия. Хованский в этом случае никакой опасности не представляет, повлиять он тоже ни на что не может. Поэтому мучить человека и наказывать его до решения суда не имеет никакого смысла", — сказал Варламов Лайфу.