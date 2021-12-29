Политолог Екатерина Шульман отреагировала на решение суда выпустить Хованского из СИЗО
По словам собеседницы, под стражей должны содержаться только те люди, которые подозреваются в насильственных преступлениях. Для всех же остальных есть другие четыре меры пресечения.
Екатерина Шульман. Фото © Facebook / Виталий Александров
Изменение меры пресечения Юрию Хованскому на запрет определённых действий станет крючочком, на котором он будет продолжать находиться, однако Новый год блогер встретит дома. Об этом Лайфу заявила политолог Екатерина Шульман.
"По крайней мере, на Новый год он будет дома, это хоть что-то. Все такого рода меры — крючочек, на котором человек продолжает находиться. Но это лучше, чем СИЗО", — сказала собеседница.
По словам Шульман, в СИЗО до суда должны заключаться только те люди, которые подозреваются в насильственных преступлениях. Для остальных же в России есть четыре разнообразные меры пресечения (помимо ареста).
Напомним, петербургский суд выпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО до 8 января. Однако ему запрещено выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом (за исключением чрезвычайных ситуаций и общения со следствием), а также общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.
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