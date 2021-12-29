Политолог Екатерина Шульман отреагировала на решение суда выпустить Хованского из СИЗО

Изменение меры пресечения Юрию Хованскому на запрет определённых действий станет крючочком, на котором он будет продолжать находиться, однако Новый год блогер встретит дома. Об этом Лайфу заявила политолог Екатерина Шульман.

"По крайней мере, на Новый год он будет дома, это хоть что-то. Все такого рода меры — крючочек, на котором человек продолжает находиться. Но это лучше, чем СИЗО", — сказала собеседница.

По словам Шульман, в СИЗО до суда должны заключаться только те люди, которые подозреваются в насильственных преступлениях. Для остальных же в России есть четыре разнообразные меры пресечения (помимо ареста).