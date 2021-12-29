Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от проведения корпоративов в помещениях
Также специалисты ведомства советуют россиянам не водить детей на праздники в торговых центрах.
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Роспотребнадзор не рекомендует выбирать в качестве места для проведения новогодних праздников закрытые помещения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом стало известно из методички, опубликованной на сайте ведомства.
"Рекомендуется: не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях", — говорится в документе.
Вдобавок специалисты службы предупредили об опасности проведения детских мероприятий в торговых центрах.
"Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов", — подчеркнули в материале.
Также рекомендуется грамотно спланировать работу билетных пропускных пунктов на катках, чтобы не допустить большого скопления людей.
"В пунктах проката и раздевалках следует контролировать соблюдение масочного режима и дистанцирования", — заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее Лайф рассказывал, что в российском городе запретили продавать алкоголь в новогодние праздники. В мэрии пояснили, что данная мера вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время выходных дней. Ограничение будет действовать с 31 декабря до 9 января включительно.
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