Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от проведения корпоративов в помещениях

Роспотребнадзор не рекомендует выбирать в качестве места для проведения новогодних праздников закрытые помещения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом стало известно из методички, опубликованной на сайте ведомства.

"Рекомендуется: не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях", — говорится в документе.

Вдобавок специалисты службы предупредили об опасности проведения детских мероприятий в торговых центрах.

"Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов", — подчеркнули в материале.

Также рекомендуется грамотно спланировать работу билетных пропускных пунктов на катках, чтобы не допустить большого скопления людей.

"В пунктах проката и раздевалках следует контролировать соблюдение масочного режима и дистанцирования", — заключили в Роспотребнадзоре.