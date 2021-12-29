Путин поручил держать под контролем ситуацию с ТЭЦ-1 в Бурятии
Российский лидер отметил, что руководство региона и соответствующие компании в настоящее время прилагают все усилия для ликвидации последствий крупной аварии, но этого недостаточно.
Президент России Владимир Путин поручил держать под постоянным федеральным контролем ситуацию с ликвидацией последствий крупной аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Глава государства напомнил, что в результате ЧП многие жители города временно остались без горячей воды и отопления.
В ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона российский лидер отметил, что руководство региона и соответствующие компании в настоящее время прилагают все усилия для ликвидации последствий ЧП.
"Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей", — добавил Путин.
Напомним, ночью 23 декабря в Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1. На электростанции произошло задымление в результате возгорания проводки, вследствие чего было отключено четыре котла. Также из-за происшествия в городе был введён режим ЧС.
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