Путин поручил держать под контролем ситуацию с ТЭЦ-1 в Бурятии

Президент России Владимир Путин поручил держать под постоянным федеральным контролем ситуацию с ликвидацией последствий крупной аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Глава государства напомнил, что в результате ЧП многие жители города временно остались без горячей воды и отопления.

В ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона российский лидер отметил, что руководство региона и соответствующие компании в настоящее время прилагают все усилия для ликвидации последствий ЧП.

"Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей", — добавил Путин.