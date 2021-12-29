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Путин поручил держать под контролем ситуацию с ТЭЦ-1 в Бурятии

Российский лидер отметил, что руководство региона и соответствующие компании в настоящее время прилагают все усилия для ликвидации последствий крупной аварии, но этого недостаточно.

29 декабря, 15:27

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия

Президент России Владимир Путин поручил держать под постоянным федеральным контролем ситуацию с ликвидацией последствий крупной аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Глава государства напомнил, что в результате ЧП многие жители города временно остались без горячей воды и отопления.

В ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона российский лидер отметил, что руководство региона и соответствующие компании в настоящее время прилагают все усилия для ликвидации последствий ЧП.

"Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей", — добавил Путин.

Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии превысил миллион рублей

Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии превысил миллион рублей

Напомним, ночью 23 декабря в Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1. На электростанции произошло задымление в результате возгорания проводки, вследствие чего было отключено четыре котла. Также из-за происшествия в городе был введён режим ЧС.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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