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"Юра! Юра! Юра!": Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО

Ранее стало известно, что петербургский суд заменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.

29 декабря, 15:24

Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО. Скриншот © t.me / shot_shot

Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО. Видео © t.me / shot_shot

Толпа, собравшаяся у Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который сегодня освободил Юрия Хованского из СИЗО, скандирует имя блогера. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Юра! Юра! Юра!" — дружно выкрикивают люди, обрадовавшись новости о замене судом меры пресечения с ареста на запрет определённых действий.

Ранее Лайф писал, что блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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