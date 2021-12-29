Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО. Видео © t.me / shot_shot

Толпа, собравшаяся у Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который сегодня освободил Юрия Хованского из СИЗО, скандирует имя блогера. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Юра! Юра! Юра!" — дружно выкрикивают люди, обрадовавшись новости о замене судом меры пресечения с ареста на запрет определённых действий.