"Юра! Юра! Юра!": Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО
Ранее стало известно, что петербургский суд заменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.
Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО. Скриншот © t.me / shot_shot
Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО. Видео © t.me / shot_shot
Толпа, собравшаяся у Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который сегодня освободил Юрия Хованского из СИЗО, скандирует имя блогера. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Юра! Юра! Юра!" — дружно выкрикивают люди, обрадовавшись новости о замене судом меры пресечения с ареста на запрет определённых действий.
Ранее Лайф писал, что блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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