Евгений Гришковец назначен председателем Общественного совета при ФСИН

В Общественной палате в ходе первого заседания нового состава Общественного совета при ФСИН было принято решение избрать писателя, драматурга, режиссёра и актёра Евгения Гришковца председателем органа. Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ в телеграм-канале.

"Было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить", — подчеркнул заслуженный юрист РФ Владислав Гриб.

По словам Гришковца, он оказался в Общественном совете благодаря участию в решении судьбы молодой поэтессы, которая сейчас находится под стражей. После этого он посетил множество колоний и узнал много человеческих историй, что произвело на него огромное впечатление.

"В учреждениях системы УИС работают и содержатся совершенно разные люди, и большая часть их жизни проходит там. Если мне предоставляется шанс кому-то помочь своим участием, я считаю нужным это сделать", — заключил артист.