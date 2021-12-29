Евгений Гришковец назначен председателем Общественного совета при ФСИН
По словам режиссёра, если ему предоставляется шанс кому-то помочь своим участием, он считает нужным это сделать.
Фото © Facebook / Евгений Гришковец
В Общественной палате в ходе первого заседания нового состава Общественного совета при ФСИН было принято решение избрать писателя, драматурга, режиссёра и актёра Евгения Гришковца председателем органа. Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ в телеграм-канале.
"Было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить", — подчеркнул заслуженный юрист РФ Владислав Гриб.
По словам Гришковца, он оказался в Общественном совете благодаря участию в решении судьбы молодой поэтессы, которая сейчас находится под стражей. После этого он посетил множество колоний и узнал много человеческих историй, что произвело на него огромное впечатление.
"В учреждениях системы УИС работают и содержатся совершенно разные люди, и большая часть их жизни проходит там. Если мне предоставляется шанс кому-то помочь своим участием, я считаю нужным это сделать", — заключил артист.
Ранее Лайф рассказывал, что Общественная палата подвела итоги 2021 года. В этом году в стенах ОП РФ традиционно состоялась экспертиза наиболее значимых законопроектов. Как это было — читайте в нашем материале.
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