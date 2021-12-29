Депутат Думы Вассерман поддержал предложение снять мораторий на смертную казнь в России

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, комментируя рассуждения председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина о возврате смертной казни в России, заявил, что это вполне здравая мысль. Сам парламентарий указал, что поддерживает такой подход.

"Зорькин, как председатель КС, не имеет права менять какой-либо закон, он имеет право только их толковать. И в данном случае он именно толкует закон, указывая, что, раз смертная казнь у нас не отменена, а только временно не применяется, значит, законодатель может вернуться к этому вопросу и изменить решение без особо формальных процедур", — пояснил член нижней палаты парламента в беседе с Лайфом.

При этом Вассерман отметил, что смертная казнь как минимум плоха по двум причинам. Во-первых, она подкрепляет в массовом сознании представление о том, что можно совершать убийства, подчеркнул собеседник. Во-вторых, с помощью такой меры наказания, по его мнению, попросту нельзя будет исправить судебные ошибки.

"В нашей стране, судя по опросам общественного мнения и по большей части высказываний политиков, мораторий на смертную казнь воспринимается в целом отрицательно. Так что я так же, как и Зорькин, не исключаю, что к этому вопросу вернутся и смертную казнь восстановят в правах", — заключил Вассерман.