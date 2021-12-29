Миллер: "Северный поток – 2" готов к работе
"Газпром" уже завершил заполнение газом первой и второй нитки трубопровода.
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Газопровод "Северный поток – 2" готов к работе, об этом на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". И теперь и первая, и вторая нитки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации... Газопровод "Северный поток – 2" к работе готов", — отметил он.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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