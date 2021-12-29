Миллер: "Северный поток – 2" готов к работе

Газопровод "Северный поток – 2" готов к работе, об этом на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". И теперь и первая, и вторая нитки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации... Газопровод "Северный поток – 2" к работе готов", — отметил он.