ВОЗ: Штаммы "дельта" и "омикрон" вызовут цунами новых случаев заражения ковидом

Новый штамм коронавируса "омикрон" и вариант "дельта" могут привести к "цунами новых случаев" заражения ковидом. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус отметил, что эти ковид-штаммы способствуют повышению уровня заражения. При этом увеличивается и число случаев госпитализации и смертность. Особенно беспокоит тот факт, что омикрон-штамм более заразный, чем его предшественники.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", — заявил Гебреисус.