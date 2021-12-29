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ВОЗ: Штаммы "дельта" и "омикрон" вызовут цунами новых случаев заражения ковидом

Эти варианты способствуют повышению уровня заражения. При этом увеличивается и число случаев госпитализации и смертность.

29 декабря, 15:22

Фото © Pixabay

Новый штамм коронавируса "омикрон" и вариант "дельта" могут привести к "цунами новых случаев" заражения ковидом. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус отметил, что эти ковид-штаммы способствуют повышению уровня заражения. При этом увеличивается и число случаев госпитализации и смертность. Особенно беспокоит тот факт, что омикрон-штамм более заразный, чем его предшественники.

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"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", — заявил Гебреисус.

Ранее вирусолог Жемчугов заявил, что в 2022 году коронавирус выберет себе новую "жертву" вместо человека. Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, выявлено всего 21 119 новых заболевших. Это число стало минимальным за три месяца.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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