ВОЗ: Штаммы "дельта" и "омикрон" вызовут цунами новых случаев заражения ковидом
Эти варианты способствуют повышению уровня заражения. При этом увеличивается и число случаев госпитализации и смертность.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" и вариант "дельта" могут привести к "цунами новых случаев" заражения ковидом. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Гебреисус отметил, что эти ковид-штаммы способствуют повышению уровня заражения. При этом увеличивается и число случаев госпитализации и смертность. Особенно беспокоит тот факт, что омикрон-штамм более заразный, чем его предшественники.
"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", — заявил Гебреисус.
Ранее вирусолог Жемчугов заявил, что в 2022 году коронавирус выберет себе новую "жертву" вместо человека. Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, выявлено всего 21 119 новых заболевших. Это число стало минимальным за три месяца.
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