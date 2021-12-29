Путин заявил об историческом рекорде по энергопотреблению в декабре в России
Глава государства отметил, что в целом энергетический комплекс страны работает устойчиво, однако не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии.
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В декабре в России был достигнут рекорд по потреблению энергии. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.
"В текущем году он проходит на фоне восстановления экономики, растёт энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", — сказал глава государства на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Президент также предложил подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. Путин отметил, что в целом комплекс работает устойчиво, однако не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Бурятии отменили режим ЧС, введённый из-за аварии на ТЭЦ. Из-за короткого замыкания там было ограничено теплоснабжение примерно тысячи домов.
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