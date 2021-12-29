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Путин заявил об историческом рекорде по энергопотреблению в декабре в России

Глава государства отметил, что в целом энергетический комплекс страны работает устойчиво, однако не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии.

29 декабря, 15:19
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65968/photos/66000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

В декабре в России был достигнут рекорд по потреблению энергии. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.

"В текущем году он проходит на фоне восстановления экономики, растёт энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", — сказал глава государства на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Президент также предложил подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. Путин отметил, что в целом комплекс работает устойчиво, однако не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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