Путин заявил об историческом рекорде по энергопотреблению в декабре в России

В декабре в России был достигнут рекорд по потреблению энергии. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.

"В текущем году он проходит на фоне восстановления экономики, растёт энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", — сказал глава государства на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Президент также предложил подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. Путин отметил, что в целом комплекс работает устойчиво, однако не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии.