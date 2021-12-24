С 1 января изменятся тарифы и правила получения субсидий на услуги ЖКХ: Что надо учесть жильцам С 1 января жильцов ждёт несколько новшеств. Они касаются как льгот на квартплату, так и тарифов. На что обращать внимание, чтобы не переплатить? 23 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Епихин Андрей

Правительство разрешило регионам самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объёмов и структуры потребления. На местном уровне теперь будет устанавливаться и минимальный объём услуг, который можно получить по льготному тарифу. Кроме того, контролировать злоупотребления потребителей станет легче. При этом тарифы для населения из-за перехода на новую схему учёта не вырастут.

— Перед нами тот случай, когда выбранный властями метод отрегулировать тарифы стоит только поддержать. Нет повода для пересудов: новый порядок реально вводится, чтобы предотвратить более раннее повышение платы за электричество, которое иначе пришлось бы сделать одинаковым для всех граждан. А такой шаг ударил бы и по самым обычным семьям, которые никогда не жгли у себя в квартире или в частном доме свет в промышленных количествах, — считает шеф-аналитик компании TeleTrade Пётр Пушкарёв.

На следующий год повышение общих тарифов на киловатт-час для жителей планируют, как и обычно в последние годы, с 1 июля на величину от 4 до 7%.

— При двухтарифных или многотарифных формах учёта, то есть с плавающей ценой за свет в зависимости от времени суток, сэкономить можно в два с половиной раза. Правда, если основной расход электричества идёт в ночное время — с 23:00 до 7:00. Этот режим тоже действует в большинстве регионов и остаётся в силе. Вот для сохранения такой гибкости и приходится брать повышенную плату в случаях заметного перерасхода электричества по тарифам, которые точно не коснутся подавляющего большинства обычных жителей, — добавил Пётр Пушкарёв.

Он напомнил, что Крым как пилотный регион для перехода на новую схему определения тарифов уже опробовали. Серьёзных проблем порог льготного потребления энергии там не вызвал. Но Крым — это юг. Там довольно тепло в сравнении с остальной большой Россией.

— Поэтому-то предельные нормы потребления электричества по "льготным" — то есть на самом деле обычным тарифам — власти и не хотят устанавливать единым образом на федеральном уровне, а отдают этот вопрос на усмотрение регионов. Каждая область или край в состоянии лучше проанализировать, от какого уровня расхода электричества его стоит считать действительно завышенным и какую плату там вводить за явно избыточные киловатты. Эта стоимость явно не может быть одинаковой, допустим, на Камчатке и Сахалине и в центральных областях России, где и цена многих обычных продуктов отличается в разы, а значит, очень заметно отличаются и стандарты, что такое "дёшево" и "дорого", — добавил Пётр Пушкарёв.

В Москве с 1 января по 30 июня 2022 года минимальный уровень тарифа составит 5,91 руб./кВт·ч (с НДС), максимальный — 5,92, а с 1 июля до 31 декабря — 6,15–6,28 руб./кВт·ч. В Московской области минимальный уровень тарифа составляет 5,90 рруб./кВт·ч, а максимальный — 5,93. Во втором полугодии он будет 6,15–6,23 руб./кВт·ч. Самый высокий тариф установлен в Чукотском автономном округе. С 1 января по 30 июня минимальный будет 8,81 руб./кВт·ч, а максимальный — 8,82. С 1 июля тариф составит уже 8,82–9,27 руб./кВт·ч. Такие данные привела ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

Также, по её словам, на 2022 год вводятся средние по субъектам Федерации индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. Устанавливаются дифференцированные индексы на первое и второе полугодие.

— Кроме того, с 1 января субсидии не предоставляются, если у человека есть подтверждённая и вступившая в законную силу непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Учитывается долг, который образовался в течение последних трёх лет. При этом всю информацию орган исполнительной власти субъекта Федерации запрашивает самостоятельно. Требовать от льготников документы, содержащие указанные сведения, не допускается, — пояснила Србуи Иващенко.

Авторы Нина Важдаева