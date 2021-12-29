Путин — о запуске "Северного потока – 2": Теперь всё зависит от партнёров в Европе
Ранее сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что обе нитки заполнены газом и трубопровод готов к работе.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил "Газпром" и партнёров компании с завершением работы над трубопроводом "Северный поток – 2" и отметил, что теперь всё зависит от партнёров в Европе.
"Теперь всё зависит от наших партнёров в Европе. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объёмы российского газа. Это, безусловно, сразу же повлияет на цену на рынке. И все страны, которые потребляют этот газ, сразу почувствуют это на себе", — сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Он подчеркнул, что положительный эффект будет и для Украины, потому что значительный объём российского газа Незалежная покупает по ценам европейского рынка.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. А сегодня, 29 декабря, глава компании Алексей Миллер объявил, что обе нитки заполнены газом и трубопровод готов к работе. Как уточнил оператор проекта Nord Stream 2 AG, давления в трубе достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
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