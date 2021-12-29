Путин — о запуске "Северного потока – 2": Теперь всё зависит от партнёров в Европе

Президент РФ Владимир Путин поздравил "Газпром" и партнёров компании с завершением работы над трубопроводом "Северный поток – 2" и отметил, что теперь всё зависит от партнёров в Европе.

"Теперь всё зависит от наших партнёров в Европе. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объёмы российского газа. Это, безусловно, сразу же повлияет на цену на рынке. И все страны, которые потребляют этот газ, сразу почувствуют это на себе", — сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Он подчеркнул, что положительный эффект будет и для Украины, потому что значительный объём российского газа Незалежная покупает по ценам европейского рынка.