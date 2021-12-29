Девушку Хованского смутил вопрос о том, чем они займутся дома после возвращения из СИЗО

Возлюбленная блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова прокомментировала решение Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который сегодня освободил популярного ютубера из СИЗО. Как передаёт телеграм-канал SHOT , девушка не ожидала, что всё сложится столь благоприятно.

"Мы не рассчитывали, что он (Хованский. — Прим. Лайфа) будет дома. Нам только объявили о суде за два дня. Честно, сейчас не до того", — сказала Мария, отвечая на вопрос журналиста о решении инстанции.