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Девушку Хованского смутил вопрос о том, чем они займутся дома после возвращения из СИЗО

Подарка у Марии Нелюбовой для избранника нет. Она никак не ожидала, что Новый год популярный ютубер встретит дома.

29 декабря, 15:46

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Девушка Хованского прокомментировала освобождение блогера из СИЗО © Telegram / SHOT

Возлюбленная блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова прокомментировала решение Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который сегодня освободил популярного ютубера из СИЗО. Как передаёт телеграм-канал SHOT, девушка не ожидала, что всё сложится столь благоприятно.

"Мы не рассчитывали, что он (Хованский. — Прим. Лайфа) будет дома. Нам только объявили о суде за два дня. Честно, сейчас не до того", — сказала Мария, отвечая на вопрос журналиста о решении инстанции.

"Юра! Юра! Юра!": Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО

"Юра! Юра! Юра!": Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО

Ранее Лайф писал, что блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.

Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой

Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Также сообщалось, что ему назначена психиатрическая экспертиза.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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