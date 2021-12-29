Девушку Хованского смутил вопрос о том, чем они займутся дома после возвращения из СИЗО
Подарка у Марии Нелюбовой для избранника нет. Она никак не ожидала, что Новый год популярный ютубер встретит дома.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Девушка Хованского прокомментировала освобождение блогера из СИЗО © Telegram / SHOT
Возлюбленная блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова прокомментировала решение Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, который сегодня освободил популярного ютубера из СИЗО. Как передаёт телеграм-канал SHOT, девушка не ожидала, что всё сложится столь благоприятно.
"Мы не рассчитывали, что он (Хованский. — Прим. Лайфа) будет дома. Нам только объявили о суде за два дня. Честно, сейчас не до того", — сказала Мария, отвечая на вопрос журналиста о решении инстанции.
Ранее Лайф писал, что блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Также сообщалось, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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