Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой
Ранее блогер работал помощником у члена фракции ЛДПР. Тот даже хлопотал о его судьбе, направляя депутатские запросы с просьбой перевести Хованского под домашний арест.
Скриншот © t.me / shot_shot
Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой. Видео © SHOT
Блогера Юрия Хованского, которого ранее выпустили из СИЗО на новогодние праздники — до 8 января, увезли домой под ликование пришедших к зданию Куйбышевского суда Санкт-Петербурга. Как сообщают журналисты с места событий, за рулём авто — первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов*, у которого Хованский ранее был помощником.
Депутат Василий Власов. Фото © Instagram.com / vlasovldpr
Сам Власов ранее рассказывал, что хлопотал о судьбе Хованского, писал депутатские запросы в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой перевести своего бывшего помощника под домашний арест.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
* В 19:15 в новость была внесена корректировка. Депутат Василий Власов опроверг, что находился за рулём автомобиля, Лайф приносит извинения за неточность.
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