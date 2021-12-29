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Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой

Ранее блогер работал помощником у члена фракции ЛДПР. Тот даже хлопотал о его судьбе, направляя депутатские запросы с просьбой перевести Хованского под домашний арест.

29 декабря, 15:42

Скриншот © t.me / shot_shot

Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой. Видео © SHOT

Блогера Юрия Хованского, которого ранее выпустили из СИЗО на новогодние праздники — до 8 января, увезли домой под ликование пришедших к зданию Куйбышевского суда Санкт-Петербурга. Как сообщают журналисты с места событий, за рулём авто — первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов*, у которого Хованский ранее был помощником.

Депутат Василий Власов. Фото © Instagram.com / vlasovldpr

Депутат Василий Власов. Фото © Instagram.com / vlasovldpr

Сам Власов ранее рассказывал, что хлопотал о судьбе Хованского, писал депутатские запросы в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой перевести своего бывшего помощника под домашний арест.

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"Юра! Юра! Юра!": Толпа у суда в Питере обрадовалась освобождению блогера Хованского из СИЗО

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.


* В 19:15 в новость была внесена корректировка. Депутат Василий Власов опроверг, что находился за рулём автомобиля, Лайф приносит извинения за неточность.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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