Депутат Госдумы Василий Власов был за рулём машины, на которой Хованский отправился домой

Блогера Юрия Хованского, которого ранее выпустили из СИЗО на новогодние праздники — до 8 января, увезли домой под ликование пришедших к зданию Куйбышевского суда Санкт-Петербурга. Как сообщают журналисты с места событий, за рулём авто — первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов*, у которого Хованский ранее был помощником.