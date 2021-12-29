Депутат Власов опроверг, что был за рулём увозящей Хованского машины
Ранее блогер работал помощником у члена фракции ЛДПР. Тот даже хлопотал о его судьбе, направляя депутатские запросы с просьбой перевести Хованского под домашний арест.
Депутат Василий Власов. Фото © Instagram.com / vlasovldpr
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов опроверг информацию о том, что он находился за рулём машины, которая увезла домой блогера Юрия Хованского от здания Куйбышевского суда Санкт-Петербурга.
"Я не был за рулём машины, в которой ехал Юрий Хованский. Там даже не я на видео сижу за рулём. Это не моя машина, и за рулём я точно не сидел", — заявил Власов Лайфу.
Ранее в среду блогера Хованского выпустили из СИЗО на новогодние праздники — до 8 января. На этот день назначено новое заседание по избранию ему меры пресечения. До тех пор, в течение всех новогодних каникул, Хованскому нельзя выходить из дома с 6 часов вечера до 10 утра, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом (за исключением чрезвычайных ситуаций и общения со следствием), общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной.
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