Депутат Власов опроверг, что был за рулём увозящей Хованского машины

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов опроверг информацию о том, что он находился за рулём машины, которая увезла домой блогера Юрия Хованского от здания Куйбышевского суда Санкт-Петербурга.

"Я не был за рулём машины, в которой ехал Юрий Хованский. Там даже не я на видео сижу за рулём. Это не моя машина, и за рулём я точно не сидел", — заявил Власов Лайфу.

Ранее в среду блогера Хованского выпустили из СИЗО на новогодние праздники — до 8 января. На этот день назначено новое заседание по избранию ему меры пресечения. До тех пор, в течение всех новогодних каникул, Хованскому нельзя выходить из дома с 6 часов вечера до 10 утра, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом (за исключением чрезвычайных ситуаций и общения со следствием), общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.