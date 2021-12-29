Растерзанная бродячими псами в Якутии оказалась доцентом университета

Погибшая в Якутии при нападении стаи собак женщина оказалась доцентом Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Об этом стало известно из поста в "Инстаграме" ректора вуза Анатолия Николаева.

53-летняя Сардана Слепцова была заведующей учебно-научно-технологической лабораторией "Технологии полимерных нанокомпозитов" в СВФУ. Ректор вуза Анатолий Николаев выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью доцента Института естественных наук СВФУ Сарданы Афанасьевны Слепцовой. Сегодняшние события не оставили равнодушными никого из нас. К горькому сожалению, сегодня не стало нашей коллеги, бесконечно верного науке человека, доброго наставника молодых исследователей", — написал он.

Также Николаев заверил, что университет окажет всю необходимую помощь её семье.

"Хочу сказать, что человеческая жизнь важнее всего и подобные случаи не должны происходить никогда, нигде и ни с кем. Как депутат Ил Тумэна как можно скорее буду добиваться решения проблемы бродячих собак на самом высоком уровне", — добавил ректор.

Напомним, что женщину насмерть загрызла стая бродячих собак, когда она проходила мимо ипподрома в Якутске. Сообщается, что животные и раньше нападали на людей. Мэр города приказал изловить стаю и ввёл режим ЧС на территории Автодорожного округа.