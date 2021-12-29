Путин и Лукашенко играют в хоккей после переговоров в Петербурге

Разминка перед хоккейным матчем с участием Путина и Лукашенко. Видео © LIFE

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров, которые состоялись сегодня в Петербурге, продолжили неформальное общение на льду и решили сыграть в хоккей.

Путин традиционно вышел в форме под номером 11, а Лукашенко — 01. Главы государств играют в одной команде — белых. Вместе с ними — сын белорусского лидера Николай, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Жамнов, Алексей Катасонов, Илья Ковальчук. Также среди игроков — Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Гусаров и другие прославленные спортсмены.

На третьей минуте Владимир Путин уже открыл счёт, забив первую шайбу. После этого он отправился на скамейку запасных, а его на льду сменил Александр Лукашенко, который сразу же отметился точным ударом в ворота.

За Александра Лукашенко на хоккее "болеет" его шпиц Умка. Видео © LIFE