Путин и Лукашенко играют в хоккей после переговоров в Петербурге
Президент России традиционно вышел на лёд в форме под номером 11, а белорусский лидер — 01.
Разминка перед хоккейным матчем с участием Путина и Лукашенко. Видео © LIFE
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров, которые состоялись сегодня в Петербурге, продолжили неформальное общение на льду и решили сыграть в хоккей.
Путин традиционно вышел в форме под номером 11, а Лукашенко — 01. Главы государств играют в одной команде — белых. Вместе с ними — сын белорусского лидера Николай, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Жамнов, Алексей Катасонов, Илья Ковальчук. Также среди игроков — Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Гусаров и другие прославленные спортсмены.
На третьей минуте Владимир Путин уже открыл счёт, забив первую шайбу. После этого он отправился на скамейку запасных, а его на льду сменил Александр Лукашенко, который сразу же отметился точным ударом в ворота.
За Александра Лукашенко на хоккее "болеет" его шпиц Умка. Видео © LIFE
В феврале этого года лидеры в перерыве между переговорами также выходили поиграть в хоккей. Это произошло в Сочи, и оба президента снова были в одной команде. Тогда компанию им также составил и сын Александра Лукашенко Николай.
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