Актёра Безрукова включили в состав Совета при Правительстве РФ
В него же вошла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. А актёра театра и кино Егора Бероева исключили.
Сергей Безруков. Фото © Instagram / s_bezrukov
Народного артиста России Сергея Безрукова включили в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом свидетельствует подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере <...> следующие изменения: включить в состав совета <...> Безрукова С.В.", — говорится в документе.
Также в совет вошли замминистра культуры России Ольга Ярилова и руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович. Помимо этого, решено исключить из совета актёра театра и кино Егора Бероева.
Ранее Лайф писал, что кабмин выделит более 128 млрд рублей на ковидные выплаты медикам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что врачи и соцработники трудятся в сложных условиях, правительство намерено продолжать их поддерживать.
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