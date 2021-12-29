Актёра Безрукова включили в состав Совета при Правительстве РФ

Народного артиста России Сергея Безрукова включили в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом свидетельствует подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.

"Внести в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере <...> следующие изменения: включить в состав совета <...> Безрукова С.В.", — говорится в документе.

Также в совет вошли замминистра культуры России Ольга Ярилова и руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович. Помимо этого, решено исключить из совета актёра театра и кино Егора Бероева.