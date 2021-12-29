Миллер: Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума

Он подчеркнул, что запасы голубого топлива в ПХГ Незалежной сейчас составляют менее 14 млрд кубометров. Это на 10 млрд кубических метров меньше, чем уровень в конце декабря 2020 года. Кроме того, Миллер отметил, что "Газпром" выполнил все свои контрактные обязательства по транзиту газа через территорию соседней с Россией страны. Так, за сегодня украинская сторона протранзитировала 41,5 млрд кубических метров голубого топлива, тогда когда плановый объём составляет только 40 млрд кубометров.