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Миллер: Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума

При этом глава "Газпрома" отметил, что компания выполнила все обязательства по транзиту голубого топлива через территорию Незалежной.

29 декабря, 15:59

Фото © Pixabay

Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"24 декабря Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах", — сообщил Миллер.

Он подчеркнул, что запасы голубого топлива в ПХГ Незалежной сейчас составляют менее 14 млрд кубометров. Это на 10 млрд кубических метров меньше, чем уровень в конце декабря 2020 года. Кроме того, Миллер отметил, что "Газпром" выполнил все свои контрактные обязательства по транзиту газа через территорию соседней с Россией страны. Так, за сегодня украинская сторона протранзитировала 41,5 млрд кубических метров голубого топлива, тогда когда плановый объём составляет только 40 млрд кубометров.

Ранее Миллер заявил, что "Северный поток – 2" готов к работе. "Газпром" уже завершил заполнение газом первой и второй нитки трубопровода.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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