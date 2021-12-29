Вице-премьер Украины Верещук: Вопрос признания российских вакцин от ковида не стоит

Украина не собирается признавать российские вакцины от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Незалежной, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Мы не признаём и не будем признавать российскую вакцину", — сказала она на пресс-конференции.

По словам Верещук, вопрос о признании препаратов "Спутник V" и "Спутник лайт" в стране "не стоит вообще".