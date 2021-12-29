Посол РФ Ерхов: В Турции за последние два года заболели ковидом 1,5 тысячи россиян

За последние два года на турецких курортах заболели ковидом почти 1,5 тысячи российских туристов. Как отметил в интервью российским СМИ посол РФ в Турции Алексей Ерхов, не менее 40 человек из них умерло.

По его словам, система "безопасного туризма" была в определённой степени эффективна. Однако избежать случаев заражения коронавирусной инфекцией не получилось.

"У нас за два сезона (а фактически за два "полусезона" — в 2020 и в 2021 годах) ковидом в Турции, по официальной статистике, заболело порядка полутора тысяч наших туристов. Из них 40 человек, к сожалению, скончались", — сообщил Ерхов.