Рэпер Жиган доволен решением суда отпустить Хованского домой на Новый год
Музыкант надеется, что после этой истории блогер поймёт, какие композиции писать не стоит.
Рома Жиган © Instagram / romajigan
Хорошо, что блогер Юрий Хованский сможет встретить Новый год дома с семьёй. Такое мнение Лайфу высказал рэпер Рома Жиган.
"Он ерундой всякой страдал, писал всякие дебильные песни. За это поплатился. Очень хорошо, что сейчас он на свободе и Новый год сможет отметить дома с семьёй, с родными", — сказал исполнитель.
Музыкант также надеется, что после этой истории Хованский поймёт, что подобные песни впредь ему писать не стоит.
Ранее Лайф писал, что блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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