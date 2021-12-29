Рэпер Жиган доволен решением суда отпустить Хованского домой на Новый год

Хорошо, что блогер Юрий Хованский сможет встретить Новый год дома с семьёй. Такое мнение Лайфу высказал рэпер Рома Жиган.

"Он ерундой всякой страдал, писал всякие дебильные песни. За это поплатился. Очень хорошо, что сейчас он на свободе и Новый год сможет отметить дома с семьёй, с родными", — сказал исполнитель.

Музыкант также надеется, что после этой истории Хованский поймёт, что подобные песни впредь ему писать не стоит.