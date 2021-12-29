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Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для гостиниц

Отели смогут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками.

29 декабря, 15:39

Фото © Pexels

Ростуризм подготовил проект обновлённого закона о туризме, частью которого стало предложение ввести невозвратный тариф для отелей. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов", — уточнили в пресс-службе Ростуризма.

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Ранее Ростуризм предложил платить клиентам обанкротившихся турфирм по 40 тысяч рублей. По мнению главы федерального агентства Зарины Догузовой, такие меры помогут защитить семьи с невысоким доходом и обеспечить почти стопроцентное возмещение стоимости бюджетной поездки.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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