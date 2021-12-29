Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для гостиниц

Ростуризм подготовил проект обновлённого закона о туризме, частью которого стало предложение ввести невозвратный тариф для отелей. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов", — уточнили в пресс-службе Ростуризма.