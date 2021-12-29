В Казани дайверы в 44-й раз установили новогоднюю ёлку на дне Голубого озера

Дайверы из клуба "Бентос" Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) в 44-й раз отметили наступление Нового года, установив праздничную ёлочку на дне Голубого озера. Об этом журналистам сообщили в мэрии столицы Татарстана.

"В новогодней акции участвовало порядка 60 человек, в погружении — свыше 20, как бывалые аквалангисты, так и их более молодые соратники. <...> Ёлку установили не на самое дно, а на глубине примерно 10 метров, закрепив на крюк, ввинченный в бревно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что лесная красавица пробудет под водой до 14 января, после чего её поднимут на поверхность. Интересно отметить, что гирлянда будет гореть на протяжении всего этого времени. Напомним, что традиция зародилась ещё в 1979 году под началом экс-руководителя дайвинг-клуба врача-эндокринолога Рината Галимова. Мероприятие прижилось в коллективе и стало ежегодным.