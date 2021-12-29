Bloomberg: Apple выдала сотрудникам бонусы до $180 тысяч для предотвращения утечки кадров
Таким образом IT-гигант борется за ценные кадры внутри Кремниевой долины с главной угрозой в лице Meta Platforms.
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Американская компания Apple выдала работающим в ней талантливым инженерам бонусы в размере от $50 тысяч до $180 тысяч в акциях, чтобы предотвратить их уход к конкурентам. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, внеплановые бонусы получили около 10–20% инженеров, которые занимаются кремниевыми микросхемами, аппаратным и программным обеспечением. Некоторые работники компании получили акции на $80 тысяч, $100 тысяч или $120 тысяч.
Планы наградить своих сотрудников Apple афишировала на прошлой неделе. Эти бонусы не являются частью обычного пакета вознаграждений компании, включающего в себя зарплату, акции и денежный бонус, подчёркивает Bloomberg.
Отмечается, что таким образом IT-гигант борется за ценные кадры внутри Кремниевой долины с главной угрозой в лице Meta Platforms. Как указывает агентство, за последние несколько месяцев компания Марка Цукерберга переманила у Apple около 100 инженеров. Однако и ключевые сотрудники Meta (Facebook) уходили работать в "яблочную" корпорацию.
Bloomberg спрогнозировал, что в ближайшее время компании будут главными конкурентами на рынке производителей устройств для виртуальной реальности и умных часов.
В свою очередь компания Meta также повысила заработную плату для сотрудников.
Ранее аналитики рассказали об увеличении регуляторами во всём мире штрафов для IT-гигантов. 24 декабря суд в Москве назначил оборотные штрафы компаниям Google и Meta, однако самые крупные финансовые ограничения за этот год были наложены за рубежом.
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