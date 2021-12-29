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Bloomberg: Apple выдала сотрудникам бонусы до $180 тысяч для предотвращения утечки кадров

Таким образом IT-гигант борется за ценные кадры внутри Кремниевой долины с главной угрозой в лице Meta Platforms.

29 декабря, 16:44

Фото © Shutterstock

Американская компания Apple выдала работающим в ней талантливым инженерам бонусы в размере от $50 тысяч до $180 тысяч в акциях, чтобы предотвратить их уход к конкурентам. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, внеплановые бонусы получили около 10–20% инженеров, которые занимаются кремниевыми микросхемами, аппаратным и программным обеспечением. Некоторые работники компании получили акции на $80 тысяч, $100 тысяч или $120 тысяч.

Планы наградить своих сотрудников Apple афишировала на прошлой неделе. Эти бонусы не являются частью обычного пакета вознаграждений компании, включающего в себя зарплату, акции и денежный бонус, подчёркивает Bloomberg.

Отмечается, что таким образом IT-гигант борется за ценные кадры внутри Кремниевой долины с главной угрозой в лице Meta Platforms. Как указывает агентство, за последние несколько месяцев компания Марка Цукерберга переманила у Apple около 100 инженеров. Однако и ключевые сотрудники Meta (Facebook) уходили работать в "яблочную" корпорацию.

Bloomberg спрогнозировал, что в ближайшее время компании будут главными конкурентами на рынке производителей устройств для виртуальной реальности и умных часов.

В свою очередь компания Meta также повысила заработную плату для сотрудников.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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