На Украине задержали подозреваемого в нападении на Генконсульство РФ во Львове

"Из последних провокаций: была брошена бутылка с зажигательной смесью в Генконсульство РФ во Львове. Недавно задержали человека, который совершил преступление", — сказал он на брифинге.

Нападение на Генконсульство РФ во Львове произошло в ночь на 24 декабря, когда неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф уже сообщал, что дипмиссии России на Украине периодически подвергаются нападениям. Так, например, в 2018 году неизвестные облили нечистотами и краской автомобили дипломатов, оставив оскорбительные надписи. В 2019 году нападению подверглось здание Генконсульства РФ в Харькове. Напавшие забросали территорию диппредставительства различными предметами и ёмкостями с трудновыводимыми жидкостями. Диппредставительство во Львове также периодически становится объектом нападения вандалов, любителей коктейлей Молотова и поджигателей фаеров и шин.