Вице-премьер Украины пообещала "исправить ошибки" в приказе о воинском учёте женщин

При публикации приказа Министерства обороны Украины с перечнем специальностей и профессий женщин, которых собираются поставить на воинский учёт, были совершены ошибки коммуникации. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Были ошибки во время коммуникации. <...> В любом случае решения об исправлении ошибок будут приняты", — сообщила Верещук на пресс-конференции.

Она также заверила, что за неисполнение приказа о постановке на воинский учёт женщины оштрафованы не будут. Но при этом не рассказала, в какой мере норма касается тех, кто проживает на востоке Украины.