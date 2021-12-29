Вице-премьер Украины пообещала "исправить ошибки" в приказе о воинском учёте женщин
Верещук заверила, что за неисполнение приказа украинки не будут оштрафованы. Как норма касается тех, кто проживает в Донбассе, она уточнять не стала.
Фото © Facebook / Минобороны Украины
При публикации приказа Министерства обороны Украины с перечнем специальностей и профессий женщин, которых собираются поставить на воинский учёт, были совершены ошибки коммуникации. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.
"Были ошибки во время коммуникации. <...> В любом случае решения об исправлении ошибок будут приняты", — сообщила Верещук на пресс-конференции.
Она также заверила, что за неисполнение приказа о постановке на воинский учёт женщины оштрафованы не будут. Но при этом не рассказала, в какой мере норма касается тех, кто проживает на востоке Украины.
Ранее депутат Рады Максим Бужанский предложил сделать воинский учёт для украинок добровольным. По его словам, соавторами документа стали 58 парламентариев от "Слуги народа" и других фракций.
Лента новостей
"Я с них живых не слезу": Отчим пообещал найти виновных в гибели замёрзшего в Подмосковье мальчика
сегодня в 16:53
На Украине задержали подозреваемого в нападении на Генконсульство РФ во Львове
сегодня в 16:47
Bloomberg: Apple выдала сотрудникам бонусы до $180 тысяч для предотвращения утечки кадров
сегодня в 16:44
Комментариев: 0