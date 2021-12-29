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Белый дом: Байден и Путин проведут телефонный разговор 30 декабря

Как уточнила представитель Совета нацбезопасности американской администрации, лидеры обсудят предстоящие переговоры РФ и Соединённых Штатов, а также контакты Москвы с НАТО и ОБСЕ.

29 декабря, 17:20
<p>© Kremlin.ru</p>

© Kremlin.ru

Президент США Джо Байден намерен 30 декабря провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом.

"В четверг, 30 декабря, президент Джозеф Байден проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудит ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты с Россией", — сказано в записи.

Как уточняет CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эмили Хорн, главы двух сверхдержав также планируют обговорить контакты России с НАТО и ОБСЕ.

Байден не исключил возможность скорой личной встречи с Путиным

Байден не исключил возможность скорой личной встречи с Путиным

Лайф рассказывал, что 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден 15 декабря сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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