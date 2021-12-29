Белый дом: Байден и Путин проведут телефонный разговор 30 декабря

Президент США Джо Байден намерен 30 декабря провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом.

"В четверг, 30 декабря, президент Джозеф Байден проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудит ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты с Россией", — сказано в записи.