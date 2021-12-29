Белый дом: Байден и Путин проведут телефонный разговор 30 декабря
Как уточнила представитель Совета нацбезопасности американской администрации, лидеры обсудят предстоящие переговоры РФ и Соединённых Штатов, а также контакты Москвы с НАТО и ОБСЕ.
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Президент США Джо Байден намерен 30 декабря провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом.
"В четверг, 30 декабря, президент Джозеф Байден проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудит ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты с Россией", — сказано в записи.
Как уточняет CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эмили Хорн, главы двух сверхдержав также планируют обговорить контакты России с НАТО и ОБСЕ.
Лайф рассказывал, что 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден 15 декабря сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.
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