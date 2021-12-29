Жорин оценил вероятность ужесточения меры пресечения блогеру Хованскому после 8 января

Звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с Лайфом оценил вероятность ужесточения меры пресечения для блогера Юрия Хованского после 8 января. Напомним, сегодня суд в Петербурге выпустил блогера из СИЗО, изменив меру пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий.

"Мне кажется, что после нахождения в СИЗО такая мера пресечения крайне позитивная — даже не домашний арест, а запрет определённых действий. Если обвиняемый не нарушает избранную меру пресечения, то оснований для ужесточения её нет", — отметил юрист.