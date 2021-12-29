Жорин оценил вероятность ужесточения меры пресечения блогеру Хованскому после 8 января
По словам юриста, сейчас у команды защитников ютубера будет возможность тщательно подумать, как отстаивать позицию обвиняемого в суде дальше.
Адвокат Сергей Жорин. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с Лайфом оценил вероятность ужесточения меры пресечения для блогера Юрия Хованского после 8 января. Напомним, сегодня суд в Петербурге выпустил блогера из СИЗО, изменив меру пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий.
"Мне кажется, что после нахождения в СИЗО такая мера пресечения крайне позитивная — даже не домашний арест, а запрет определённых действий. Если обвиняемый не нарушает избранную меру пресечения, то оснований для ужесточения её нет", — отметил юрист.
Жорин назвал изменение меры пресечения "лучшим новогодним подарком" для любого арестанта. По словам собеседника, сейчас у команды адвокатов Хованского по крайней мере будет возможность тщательно подумать, как отстаивать позицию ютубера в суде дальше.
А ранее рэпер Жиган заявил Лайфу, что доволен решением суда отпустить Хованского домой на Новый год. Музыкант надеется, что после этой истории блогер поймёт, какие композиции писать не стоит.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Также сообщалось, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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