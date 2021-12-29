Шереметьево с 30 декабря закрывает терминал F

Московский аэропорт Шереметьево с 30 декабря на неопределённый срок закрывает терминал F. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

"В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", — сообщили в пресс-службе аэропорта.