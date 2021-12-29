Шереметьево с 30 декабря закрывает терминал F
Принимать и отправлять рейсы он перестанет уже в полночь. Сколько будет длиться технологическое переоснащение помещений, пока не уточняется.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Московский аэропорт Шереметьево с 30 декабря на неопределённый срок закрывает терминал F. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.
"В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее Лайф писал, что ФАС возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево. Речь идёт о сетевых ресторанах "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's. Если компанию-владельца признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф до миллиона рублей.
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