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Песков уточнил время беседы президентов Путина и Байдена 30 декабря

Официальный представитель Кремля не стал раскрывать темы, которые обсудят лидеры России и США.

29 декабря, 17:39
<p>Владимир Путин и Джо Байден © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images</p>

Владимир Путин и Джо Байден © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден действительно проведут разговор 30 декабря, он состоится поздно вечером. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — приводит слова Пескова ТАСС.

Байден не исключил возможность скорой личной встречи с Путиным

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Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Путин проведут телефонную беседу 30 декабря. Главы государств, в частности, обсудят предстоящие дипломатические контакты РФ и США.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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