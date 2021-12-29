Песков уточнил время беседы президентов Путина и Байдена 30 декабря
Официальный представитель Кремля не стал раскрывать темы, которые обсудят лидеры России и США.
Владимир Путин и Джо Байден © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден действительно проведут разговор 30 декабря, он состоится поздно вечером. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Путин проведут телефонную беседу 30 декабря. Главы государств, в частности, обсудят предстоящие дипломатические контакты РФ и США.
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