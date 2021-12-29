Песков уточнил время беседы президентов Путина и Байдена 30 декабря

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден действительно проведут разговор 30 декабря, он состоится поздно вечером. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — приводит слова Пескова ТАСС.