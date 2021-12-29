СК возбудил дело после гибели замёрзшего в Подмосковье мальчика

Уголовное дело возбуждено после гибели 11-летнего мальчика, замёрзшего насмерть в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области, уточняя, что расследование проводится по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным СК, 27 декабря ребёнок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он пошёл в район левого берега Дубны, однако ни до учебного заведения, ни домой так и не добрался. Тело несовершеннолетнего без признаков насильственной смерти обнаружили вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, смерть мальчика наступила из-за переохлаждения.