СК возбудил дело после гибели замёрзшего в Подмосковье мальчика
В рамках расследования будут изучены бытовые условия, в которых проживал ребёнок.
Фото © СУ СКР по Московской области
Уголовное дело возбуждено после гибели 11-летнего мальчика, замёрзшего насмерть в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области, уточняя, что расследование проводится по статье "Причинение смерти по неосторожности".
По данным СК, 27 декабря ребёнок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он пошёл в район левого берега Дубны, однако ни до учебного заведения, ни домой так и не добрался. Тело несовершеннолетнего без признаков насильственной смерти обнаружили вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, смерть мальчика наступила из-за переохлаждения.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили членов семьи погибшего, а также изъяли и осмотрели видео с камер по маршруту следования мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования дела также будут изучены условия проживания ребёнка.
Напомним, тело 11-летнего мальчика обнаружили накануне, 28 декабря, на объездной дороге в канаве. Вероятно, он сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу. Известно, что ребёнок вышел из дома 27 декабря утром и должен был отправиться в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. По предварительной версии, школьник побоялся пропустить урок, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.
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