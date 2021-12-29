В Белом доме раскрыли, что Байден скажет Путину в ходе телефонной беседы

США намерены координировать шаги с союзниками в ходе диалога с Россией по безопасности. Об этом американский президент Джо Байден сообщит в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил представитель Белого дома высокого ранга.

"Президент Байден, когда будет говорить с президентом Путиным, ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнёрами по всем этим вопросам", — сказал неназванный представитель американской администрации.