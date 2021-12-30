Цена на газ в Европе упала ниже $1000 впервые с начала декабря
Это случилось на фоне сообщений о том, что обе нитки "Северного потока – 2" готовы к запуску.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах вечером 30 декабря краткосрочно опустились ниже отметки $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные бирж. В последний раз на таком уровне цены были только 6 декабря.
Тем не менее позднее цены вернулись к уровню выше $1000 и сейчас остаются на отметке $1027. По сравнению с началом торгов стоимость топлива на момент публикации упала более чем на 10%.
Лайф напоминает, что ещё 10 сентября "Газпром" сообщил о завершении строительства "Северного потока – 2". А накануне, 29 декабря, глава компании Алексей Миллер объявил, что обе нитки заполнены газом и трубопровод готов к работе. Как уточнил оператор проекта Nord Stream 2 AG, давления в трубе достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
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