Цена на газ в Европе упала ниже $1000 впервые с начала декабря

Январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах вечером 30 декабря краткосрочно опустились ниже отметки $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные бирж. В последний раз на таком уровне цены были только 6 декабря.

Тем не менее позднее цены вернулись к уровню выше $1000 и сейчас остаются на отметке $1027. По сравнению с началом торгов стоимость топлива на момент публикации упала более чем на 10%.