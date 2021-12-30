Город Магнитогорск Челябинской области потрясла история гибели 80-летней пенсионерки, которая потерялась и замёрзла насмерть. По словам родственников, женщина исчезла 20 декабря, позже она смогла дозвониться до внучки и сообщить, что находится в какой-то яме рядом с пристройкой красного цвета. Как сообщают члены семьи погибшей, в полиции отказались помочь узнать её местонахождение по геолокации телефона, сославшись на необходимость судебного решения, а спустя четыре дня бабушку нашли замёрзшей. У полиции своя версия.

В полиции утверждают, что метод поиска по геолокации они всё-таки использовали. Родственники пенсионерки назвали такое сообщение оправданием, настаивая на том, что, когда приезжали в первый раз и телефон пенсионерки ещё держал заряд батареи, им отказали, а использовали метод, якобы когда уже было бесполезно — телефон не работал. Муж внучки погибшей разместил объявление в Сети, на него откликнулись добровольцы, женщину искали в разных посёлках. когда её нашли — в руках у неё обнаружили веточку, которой она на снегу написала SOS. Как отмечают местные жители, 21 декабря был сильный снегопад, надпись же не припорошена, значит, 21-го она была ещё жива. Как женщина оказалась в посёлке Светлом, у внучки и зятя нет никаких объяснений. Подавать заявление против сотрудников правоохранительных органов родственники не планируют.