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Написала на снегу SOS: В Магнитогорске пенсионерка заблудилась и замёрзла насмерть

По словам родственников, в полиции на просьбу зафиксировать, откуда она звонила, отказали.

30 декабря, 19:09
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/magnitkacity" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Чёрное&amp;Белое Магнитогорск</a></p>

Фото © VK / Чёрное&Белое Магнитогорск

Город Магнитогорск Челябинской области потрясла история гибели 80-летней пенсионерки, которая потерялась и замёрзла насмерть. По словам родственников, женщина исчезла 20 декабря, позже она смогла дозвониться до внучки и сообщить, что находится в какой-то яме рядом с пристройкой красного цвета. Как сообщают члены семьи погибшей, в полиции отказались помочь узнать её местонахождение по геолокации телефона, сославшись на необходимость судебного решения, а спустя четыре дня бабушку нашли замёрзшей. У полиции своя версия.

"С момента обращения в полицию родственников пропавшей сотрудниками полиции незамедлительно организован комплекс разыскных мероприятий, в том числе в установленном законом порядке своевременно использованы все технические возможности", — сообщили 74.ру сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В полиции утверждают, что метод поиска по геолокации они всё-таки использовали. Родственники пенсионерки назвали такое сообщение оправданием, настаивая на том, что, когда приезжали в первый раз и телефон пенсионерки ещё держал заряд батареи, им отказали, а использовали метод, якобы когда уже было бесполезно — телефон не работал. Муж внучки погибшей разместил объявление в Сети, на него откликнулись добровольцы, женщину искали в разных посёлках. когда её нашли — в руках у неё обнаружили веточку, которой она на снегу написала SOS. Как отмечают местные жители, 21 декабря был сильный снегопад, надпись же не припорошена, значит, 21-го она была ещё жива. Как женщина оказалась в посёлке Светлом, у внучки и зятя нет никаких объяснений. Подавать заявление против сотрудников правоохранительных органов родственники не планируют.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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