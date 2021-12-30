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Путин подписал закон об ответственности собственников затонувших судов

В частности, их могут привлечь за утилизацию кораблей через затопление в пределах внутренних морских вод или территориального моря России.

30 декабря, 18:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев затонувших судов. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, если граждане владеют судами, затонувшими в российских водах и не убранными, для них предусмотрена административная ответственность.

Абрамченко сообщила об утилизации 17 затопленных судов в рамках "генеральной уборки"

Абрамченко сообщила об утилизации 17 затопленных судов в рамках "генеральной уборки"

Также она грозит судовладельцам за нарушение требований о наличии свидетельства о страховании, сроков удаления судна, а также за его утилизацию через затопление в пределах внутренних морских вод или территориального моря России, акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях страны.

Ранее Путин предложил наказывать компании за выбросы ограничением в выплате дивидендов. Мотивировать предприятия глава государства считает возможным и с помощью оборотных штрафов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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