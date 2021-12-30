Путин подписал закон об ответственности собственников затонувших судов
В частности, их могут привлечь за утилизацию кораблей через затопление в пределах внутренних морских вод или территориального моря России.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев затонувших судов. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, если граждане владеют судами, затонувшими в российских водах и не убранными, для них предусмотрена административная ответственность.
Также она грозит судовладельцам за нарушение требований о наличии свидетельства о страховании, сроков удаления судна, а также за его утилизацию через затопление в пределах внутренних морских вод или территориального моря России, акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях страны.
Ранее Путин предложил наказывать компании за выбросы ограничением в выплате дивидендов. Мотивировать предприятия глава государства считает возможным и с помощью оборотных штрафов.
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