Путин запретил вылов китов, дельфинов и морских свиней
В документе также уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения на их добычу в исключительной экономической зоне РФ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий вылов китообразных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, на территории нашей страны запрещено осуществлять как промышленное, так и прибрежное рыболовство в отношении дельфинов и китов, включая белух, косаток, морских свиней и других китообразных. Отметим, что ранее их можно было ловить в соответствии с квотой от Росрыболовства.
В документе также уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения на их вылов в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов.
Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня 2019 года начался выпуск животных, а уже в августе косатки объединились в океане.
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