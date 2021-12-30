Путин запретил вылов китов, дельфинов и морских свиней

Согласно ему, на территории нашей страны запрещено осуществлять как промышленное, так и прибрежное рыболовство в отношении дельфинов и китов, включая белух, косаток, морских свиней и других китообразных. Отметим, что ранее их можно было ловить в соответствии с квотой от Росрыболовства.